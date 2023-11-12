Израиль продал Финляндии систему ПРО "Праща Давида" за 317 миллионов евро

Министерство обороны Израиля заключило с Финляндией сделку о продаже системы ПРО "Праща Давида". Об этом сообщило военное ведомство еврейского государства.

"Генеральный директор министерства обороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже Финляндии системы "Праща Давида", - отмечается в публикации, размещенной в официальном аккаунте минобороны в социальной сети.

Стоимость сделки оценивается в 317 миллионов евро.

"Праща Давида" - система многоуровневой противоракетной Армии обороны Израиля. Предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км.

Как и крайне близкий по характеристикам ЗРК Patriot PAC-3, "Праща Давида" использует для поражения цели принцип hit-to-kill - прямое попадание в летящий объект, а не поражение облаком осколков, как в традиционных системах ПВО.