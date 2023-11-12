В Британии отметили напряженность между западными и украинскими спецслужбами

Связь между спецслужбами Украины и стран Запада ослабевает, а напряженность в отношениях растет. Об этом говорится в статье сотрудника Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марка Галеотти для британской газеты The Times.

По словам Галеотти, на Западе обеспокоены нежеланием СБУ и ГУР минобороны Украины делиться с союзниками своими планами и избегать действий, ведущих к обострению конфликта западных стран с Россией. Автор статьи считает, что положение усугубляет страх Киева лишиться поддержки союзников на фоне провального контрнаступления.

«Хотя украинское руководство, вероятно, не хочет провоцировать Россию на такие действия, которые бы еще сильнее втянули Запад в войну, похоже, что оно больше не прилагает всех усилий для того, чтобы не допустить подобной ситуации», — считает Галеотти.

Кроме того, по информации источника издания в британском МИД, страны Запада стали сильнее зависеть от данных украинской разведки, собираемых в России. Связано это с тем, что работа западных спецслужб в РФ в разы усложнилась. Как следствие, союзникам становится сложнее давить на Киев в ряде вопросов.