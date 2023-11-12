Спецоперация на Украине 12 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 ноября 2023 года.

МО РФ сообщило о поражении склада боеприпасов 43-й мехбригады ВСУ в Киевской области

К 11 ноября возле населенного пункта Девички в Киевской области был уничтожен склад с боеприпасами, сообщает runews24.ru.

Также на территории Херсонской области было ликвидировано до 60 военнослужащих Украины. Вместе с пехотой противник потерял танк, три автомашины, гаубицу «Мста-Б».

Всего армия России уничтожила боевиков и тяжелую бронетехнику в 114 районах Украины.

ВСУ заявили о новой атаке российских военных под Артемовском

Российские военные перешли в новую атаку под Артемовском, сообщает «Лента.ру».

К югу от города войска пытаются продавить противника. Они ведут активную артиллерийскую работу и пытаются найти слабые места в украинской обороне. Активность началась с новой силой с прошлой недели.

Ранее военным России удалось закрепиться на северо-восточной окраине Клещеевки на южном фланге артемовского направления, где шли ожесточенные бои.

Два человека стали жертвами атак ВСУ по территории ДНР за минувшие сутки

Солдаты Украины нанесли 36 артиллерийских ударов по территории ДНР за истекшие сутки, сообщает телеканал «Звезда».

Обстрелы велись на донецком, горловском, ясиноватском и тельмановском направлениях. Обстрел произведен из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.