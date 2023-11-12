Стал известен второй возможный покупатель российско-индийских ракет «БраМос»

Таиланд может приступить к закупкам ракет «БраМос» российско-индийского производства, купив их у Индии в 2024 году, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Indian Defence News.

В настоящее время ведутся переговоры на этот счет. Таиланд может стать вторым иностранным покупателем «БраМос». Первой иностранной страной, закупившей данные ракеты, стали Филиппины. Ранее была закуплена партия для филиппинской морской пехоты на $375 млн. Ведутся переговоры о закупке второй, еще более крупной партии.