Военные группировки «Запад» ВС России уничтожили на Купянском направлении десятки солдат ВСУ, минометные расчеты, бронетехнику и БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

— Общие потери противника составили около 50 военных, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотника, — цитирует его РИА Новости.

Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали 155-миллиметровую самоходку Krab производства Польши, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета.

Кроме того, авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы противника в районе Загоруйковки.