На Купянском направлении ВС РФ уничтожили 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab
Военные группировки «Запад» ВС России уничтожили на Купянском направлении десятки солдат ВСУ, минометные расчеты, бронетехнику и БПЛА. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
— Общие потери противника составили около 50 военных, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотника, — цитирует его РИА Новости.
Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали 155-миллиметровую самоходку Krab производства Польши, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета.
Кроме того, авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы противника в районе Загоруйковки.
11 ноября в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские воздушные силы нанесли ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ в Киевской области. В оборонном ведомстве добавили, что российские войска нанесли огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114-ти районах Украины.