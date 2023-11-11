ВКС РФ поразили позиции террористов в провинции Идлиб

За прошедшие сутки в Сирии российские Воздушно-космические силы ударили по позициям террористов в провинции Идлиб, которые обстреливали позиции Сирийской арабской армии. ВКС уничтожили пункт управления и укрытие боевиков.

Об этом сообщили в ЦПВС РФ в САР (Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике). Заявление во время брифинга сделал контр-адмирал Вадим Кулить. Его опубликовало Минобороны РФ.

«ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков», - сообщил контр-адмирал Кулить.

Сутками ранее в ЦПВС рассказали, что в провинции Идлиб сирийской армией был уничтожен полевой командир «Джебхат ан-Нусры»* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Саида Юсеф Рахмана.

Его ликвидировали 7 ноября в районе населенного пункта Мааян. Его считают причастным к обстрелам населенного пункта Кардаха провинции Латакия.