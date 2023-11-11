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Лидер «Хезболлы» обратился к администрации Байдена с призывом

Вашингтон способен остановить израильскую агрессию в секторе Газа, если он действительно хочет предотвратить возникновение большой региональной войны. Об этом в своем телеобращении «Хезболла» шейх Хасан Насрулла, передает телеканал Al Manar.

Лидер «Хезболлы» обратился к администрации Байдена с призывом
© globallookpress.com

По его словам, решение конфликта между Израилем и Палестиной находится в руках США.

«В руках американской администрации, которая позволяет Израилю продолжать совершать массовые убийства в палестинском анклаве и разрушать жилые районы», — подчеркнул Насрулла.

Он добавил, что «Хезболла» и ее союзники открыли вспомогательные фронты в Ираке, Сирии и Йемене, чтобы заставить Вашингтон объявить перемирие.

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«Если вы хотите спокойствия и прекращения атак на свои военные базы в регионе, остановите войну в Газе», — обратился он к администрации президента США Джо Байдена.

Ранее стало известно, что «Хезболла» получила из Сирии российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты П-800 «Яхонт».

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