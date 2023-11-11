Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс в новых границах

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. Об этом пишет британская газета Guardian.

По информации издания, Расмуссен обсуждал этот вопрос с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Однако в этом году Киеву на саммите лишь пообещали пригласить к членству в блоке, "когда позволят условия".

По мнению экс-генсека, вопрос о вступлении Украины в НАТО нельзя снова откладывать на следующий год.

"Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО", - считает он.

При этом Расмуссен уверен, что исключение из состава Украины территорий, контролируемых Россией, уменьшило бы угрозу прямого конфликта альянса с Москвой. В то же время, считает экс-генсек, гарантии, которые получила бы таком случае Украина, позволили бы ей спокойно на своей территории наращивать военные силы для их последующей отправки на передовую.