Guardian: Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в альянс в новых границах
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. Об этом пишет британская газета Guardian.
По информации издания, Расмуссен обсуждал этот вопрос с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Однако в этом году Киеву на саммите лишь пообещали пригласить к членству в блоке, "когда позволят условия".
По мнению экс-генсека, вопрос о вступлении Украины в НАТО нельзя снова откладывать на следующий год.
"Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина находится в самом сердце НАТО", - считает он.
При этом Расмуссен уверен, что исключение из состава Украины территорий, контролируемых Россией, уменьшило бы угрозу прямого конфликта альянса с Москвой. В то же время, считает экс-генсек, гарантии, которые получила бы таком случае Украина, позволили бы ей спокойно на своей территории наращивать военные силы для их последующей отправки на передовую.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО нарушает собственные доктрины, пытаясь выйти за свои географические рамки.