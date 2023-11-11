В ЕС заявили об отсутствии перспектив победы Украины над Россией

Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается. Об отсутствии подобной перспективы глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в испанской Малаге, передает РИА Новости.
Он признался, что в настоящий момент Европа столкнулась с двойным испытанием, одной частью которого является конфликт на Украине, а другой — ситуация на Ближнем Востоке, которая, по его мнению, оказалась результатом «политического и морального провала международного сообщества».
Ранее Боррель высказывался об актуальности проблемы Украины. При этом дипломат обратил внимание на то, что она «пропала из СМИ, из новостей, но не пропала из реальности».
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