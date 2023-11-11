В Минобороны заявили об ударе по ВСУ в районе Новомихайловки

На южно-донецком направлении подразделения группировки российских войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли удар по скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России .

В ведомстве уточнили, что в результате атаки украинская армия потеряла около 140 бойцов и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены переданные ВСУ американская самоходная артиллерийская установка (САУ) М119 «Paladin», две польские САУ «Krab», две британские гаубицы FH70, четыре американские артиллерийские системы М777, а также гаубица «МСТА-Б».