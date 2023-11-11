Мобилизация: последние новости на сегодня 11 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Волонтерский центр «Тыл» провел патриотический концерт в честь героев СВО

Патриотический концерт в честь героев специальной военной операции и оказывающих им помощь волонтеров организовал волонтерский центр «Тыл». Он прошел 5 ноября в КСДЦ «Ершовское» в Московской области, пишет «Звезда».

На концерте выступили российские артисты: певица Елена Ветер, финалист проекта «Голос дети» Кирилл Томилин, Заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, актер Владимир Торсуев, автор-исполнитель Владимир Юрков и другие.

Экс-мэра Петрозаводска наградили орденом «Ахмат-спецназ» в зоне СВО

Орденом «Ахмат-спецназ» награжден бывший мэр Петрозаводска. До этого он ушел в отставку и отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Только что получил от Апти Алаудинова фото о награждении Володи Любарского орденом "Ахмат-спецназ". Володя! Гордимся тобой и ждем дома», — указал Парфенчиков на своей странице.

Мобилизованный россиянин в зоне СВО написал песню, которую теперь исполняет московская рок-группа

Гимн полка сочинил в свое свободное время Демьян Любимов, отправленный в зону проведения специальной военной операции. Спустя какое-то время песню услышал отец сослуживца, который входит в музыкальную группу «Дельта Партизан». Композицию создали в профессиональной студии, пишет «Тамбовская жизнь».

Демьян считает, что сегодня «важно воспитывать молодежь в духе патриотизма» и добавил «враг не дремлет».

«Сейчас быть патриотом жизненно необходимо. Если бы нас в своё время не воспитали правильно, то некому было бы защищать родную землю», — рассказал он.