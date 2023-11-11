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СМИ: возле больницы "Аш-Шифа" в Газе прогремели взрывы

Бомбардировка была слышна возле больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа в пятницу вечером.

СМИ: возле больницы "Аш-Шифа" в Газе прогремели взрывы
© РИА Новости

"Постоянно, каждую минуту мы слышим бомбежки вокруг нас", - сообщает телеканал NBC News со ссылкой на врача учреждения.

По словам врача, в течение пятницы вокруг больницы также неоднократно велись обстрелы.

"Мы не можем эвакуировать больницу, потому что здесь много пациентов. Здесь есть дети, женщины, всех возрастов", - подчеркнул врач.

Ранее "Свободная Пресса" писала, что США пытаются заставить Израиль быть более «рассудительным» в выборе целей в секторе Газа, используя при этом менее мощные боеприпасы.

Небензя заявил об отсутствии безопасных зон в секторе Газа