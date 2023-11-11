СМИ: возле больницы "Аш-Шифа" в Газе прогремели взрывы
Бомбардировка была слышна возле больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа в пятницу вечером.
"Постоянно, каждую минуту мы слышим бомбежки вокруг нас", - сообщает телеканал NBC News со ссылкой на врача учреждения.
По словам врача, в течение пятницы вокруг больницы также неоднократно велись обстрелы.
"Мы не можем эвакуировать больницу, потому что здесь много пациентов. Здесь есть дети, женщины, всех возрастов", - подчеркнул врач.
Ранее "Свободная Пресса" писала, что США пытаются заставить Израиль быть более «рассудительным» в выборе целей в секторе Газа, используя при этом менее мощные боеприпасы.