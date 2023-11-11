Беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), созданный в РФ, завершил первый этап летных испытаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из разработчиков.

Ранее сообщалось, что ТрАМП в процессе наземных испытаний — специалисты установили на него штатный двигатель с большим трехлопастным винтом и штатные усиленные стойки шасси вместо технологических, которые обычно используют для наземных рулежек.

«В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании», — сообщил разработчик в беседе с агентством.

Он пояснил, что в планах изучить работу систем дрона на различных режимах в разнообразных условиях.

При этом разработчик признался, что в ходе тестов не обошлось и без неприятных инцидентов — один из двух аппаратов на этапе посадки сошел с полосы из-за сбоя автоматики. Сейчас он в процессе восстановления, ошибку обещают исправить на этапе испытаний.

Специалисты уже выясняют причину инцидента, они извлекут полезные данные, внесут коррективы и продолжат доводку изделия, заверил разработчик.