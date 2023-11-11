В Германии рассказали о новой тактике России по обезоруживанию ВСУ

Вооруженные силы России используют в зоне спецоперации тактику «активной обороны» и делают ставку на обезоруживание ВСУ. Это оборачивается для противника непомерными потерями, рассказал экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу HKCM.

«Основное правило Клаузевица гласит: обезоружь врага, и тогда все остальное случится практически само собой. Именно этого российские вооруженные силы достигли», — отметил эксперт.

Генерал в отставке также подчеркнул, что, скорее всего, речь идет даже об «активной обороне» российской армии, и это может говорить о ее грядущей большой контратаке.

Куят предположил, что Россия не ставит цель удержать территории любой ценой. Тактика РФ — это методичное, постепенное уничтожение ВСУ, а также западной техники, переданной Украине.

Эксперт также раскритиковал политику США и их союзников, которые продолжают снабжать украинскую армию вооружениями.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен рассказал, что российское руководство в украинском кризисе придерживается выжидательной тактики, поэтому Вооруженным силам Украины сложно «достичь решающей битвы».