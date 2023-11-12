Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане

Как указали в пресс-службе, в ответ на обстрелы сегодня Израиля истребители ЦАХАЛа ударили по ряду террористических объектов «Хезболлы» в Ливане. Отмечается, что Израиль поразил военную инфраструктуру, которую использует «Хезболла» для управления своей террористической деятельностью, передает ТАСС.