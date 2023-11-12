ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

Российская авиация нанесла удары по объектам незаконных вооружённых формирований, которые причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в провинции Идлиб.

Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

По его словам, в результате операции были поражены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

«Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков», — сообщил Кулить.

7 ноября сирийская армия уничтожила полевого командира террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* Саида Юсефа Рахмана, который был причастен к обстрелам Латакии.