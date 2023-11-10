Кадыров сообщил о назначении нового начальника ФСБ в Чечне

Новым начальником управления ФСБ по Чечне стал Дмитрий Кечкин. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram -канале.

«В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности», — пояснил Кадыров.

По словам политика, Кечкин обладает богатым опытом работы в различных субъектах России. Также он выразил уверенность в том, что под руководством нового начальника эффективность ФСБ повысится и на новый уровень поднимется взаимодействие с республиканскими правоохранительными органами и органами власти.