"Алмаз-Антей" представит на Dubai Airshow ЗРК "Викинг"

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 модели зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности С-350Е "Витязь" и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Викинг", сообщила пресс-служба холдинга.

"Концерн представит модели зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности С-350Е "Витязь", зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Викинг" и малой дальности "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", а также боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО (Э)". В зоне контроля воздушного пространства можно будет увидеть модели радиолокационных станций (РЛС) "Каста-2Е2", "Подлет-К1КЕ", "Гамма-С1ТЕ". Кроме того, на стенде холдинга будет размещена мишень воздушная ракетного типа (МВ-Р) из состава универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", - сообщили в "Алмаз-Антее".

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ЗРК "Викинг"

В концерне подчеркнули, что всепогодный, многоканальный, высокомобильный ЗРК "Викинг", предназначенный для обороны войск и объектов, способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "стелс", тактических баллистических и крылатых ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных наземных и надводных целей.

"Викинг" может сопрягаться с автоматизированными системами управления средствами ПВО, которые имеются у заказчика. При этом пункты боевого управления могут обеспечивать прямое взаимодействие с боевыми машинами ЗРК малой дальности, РЛС и батарейными командными пунктами, позволяя организовать эшелонированную противовоздушную оборону. В самоходные огневые установки и радиолокаторы подсвета и наведения встроены элементы командного пункта, что позволяет организовать без пункта боевого управления оперативные мобильные группы ПВО. Комплекс может эффективно выполнять задачи в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, а его боевые средства могут изготавливаться как на гусеничных, так и колесных шасси повышенной проходимости. Все боевые средства комплекса имеют возможность дистанционного управления боевой работой с выносных рабочих мест.

ЗРС "Витязь"

На Ближнем Востоке ЗРС "Витязь" вызывает интерес, заявили в холдинге. Система имеет дальность поражения до 120 км и предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна отражать удары средств воздушного нападения одновременно с любых направлений.

Как отметили в концерне, преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие расчета во время боевой работы в многофункциональных радиолокаторах.

"Повышенная живучесть системы обеспечивается разнесением боевых средств на достаточно большое расстояние, а также способностью маневрировать и менять позицию в короткое время. С-350Е имеет возможность работать как автономно, так и под управлением вышестоящих командных пунктов. Возможно взаимодействие с информационными и боевыми средствами других систем", - говорится в сообщении пресс-службы "Алмаз - Антея".

Предложения для партнеров

Как заявил в преддверии мероприятия заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, участие концерна в выставке предоставляет возможность ознакомить многочисленных гостей выставки с современными российскими средствами защиты воздушного пространства и другой эксклюзивной оборонной продукцией концерна. Он подчеркнул, что эти "изделия сегодня успешно защищают суверенитет и безопасность многих стран-покупателей".

"В ходе Dubai Airshow 2023 представители концерна проинформируют потенциальных партнеров о возможностях холдинга в области разработки, изготовления и сервисного обслуживания выпускаемой продукции, а также продления сроков ее эксплуатации, модернизации и утилизации", - заключил Дзиркалн.

О выставке