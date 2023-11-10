Новейший минный тральщик для Балтфлота вышел в море на испытания

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит" вышел из Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в Кронштадте в Финский залив на заводские ходовые испытания.

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Новейший тральщик, построенный в Санкт-Петербурге, проведет в Балтике испытания минно-трального вооружения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. На корабле вместе с экипажем находится заводская приемо-сдаточная команда, которая проверяет работоспособность систем и механизмов.

Противоминные корабли этого проекта относятся к новому поколению тральщиков. Их особенность - цельный немагнитный полимерный корпус, произведенный по уникальной отечественной технологии и невидимый для вражеских радаров. Поиск и уничтожение морских мин корабль ведет с помощью различных видов тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.

На испытаниях тральщик уже подтвердил маневренные характеристики, продемонстрировал уверенную работу энергетической установки и систем навигации. После заводских ходовых корабль выйдет на государственные испытания, а затем будет принят в состав Балтийского флота.

Справка "РГ"