В России создали авиаракету со свойствами сразу двух боеприпасов

В России коллектив НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева разработал неуправляемую авиаракету. Она объединила в себе свойства двух боеприпасов — осколочно-фугасных и бетонобойных. Ura.Ru

"Авторы смогли решить ряд сложных научных, технических и практических задач, создав ракету, применение которой позволяет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах", - пояснили особенности новой ракеты в госкорпорации "Ростех". Российская газета