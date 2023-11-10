В Госдуму внесли законопроект о наказании для добровольцев

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность добровольцев за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий. Документ опубликован в электронной базе палаты.

Авторами инициативы, в частности, являются: председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также заместители Дмитрий Саблин и Юрий Швыткин, глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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Сейчас не установлена уголовная ответственность для добровольцев за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, дезертирство, утрату или намеренное приведение в негодность вооружения и военного имущества, за нарушение правил обращения с оружием и особо опасными предметами, а также за добровольную сдачу в плен.

Законопроектом предлагается предусмотреть для добровольцев ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе формирований. При этом, как отмечается в пояснительной записке, добровольцев привлекают для выполнения отдельных задач в области обороны, возложенных на ВС РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операции и при использовании армии за пределами страны. В связи с этим, предполагается наказывать добровольцев за преступления, ответственность за которые наступает в указанные периоды.

В то же время проект закона вносятся взаимосвязанные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие процессуальный порядок привлечения добровольцев к уголовной ответственности.