Ростех: В России создана авиаракета нового поколения

Российские специалисты создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения, обладающую высокоэффективным двигателем, и таким образом заложили основу для создания ракет, объединяющих свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, сообщили в Ростехе.

В Ростехе по итогам вручения премии имени Николая Макаровца сообщили, что коллектив НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева, признанный победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения», представил разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения. Отмечается, что авторам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач, передает ТАСС.

Применение ракеты позволит обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах, добавили в Ростехе.

Специалисты впервые заложили основу создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, говорится в сообщении.