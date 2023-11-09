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По базе США в Ираке нанесли удар с помощью беспилотников

Американскую авиабазу Харир на севере Ирака атаковали два заминированных беспилотника. Об этом сообщает Rudaw.

По базе США в Ираке нанесли удар с помощью беспилотников
© globallookpress.com

«Два беспилотника нанесли удар по авиабазе Харир, на которой размещены войска коалиции во главе с США», — говорится в тексте.

Уточняется, что база находится в 77 километрах к северо-востоку от города Эрбиль. В результате удара никто не пострадал.

Напомним, что в последнее время базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергались нападениям. Ответственность за них брали на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

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