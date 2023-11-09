По базе США в Ираке нанесли удар с помощью беспилотников

Американскую авиабазу Харир на севере Ирака атаковали два заминированных беспилотника. Об этом сообщает Rudaw.

«Два беспилотника нанесли удар по авиабазе Харир, на которой размещены войска коалиции во главе с США», — говорится в тексте.

Уточняется, что база находится в 77 километрах к северо-востоку от города Эрбиль. В результате удара никто не пострадал.