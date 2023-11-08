Почему «линия Суровикина» оказалась не по зубам ВСУ и технике НАТО

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британским журналистам признался, что украинское контрнаступление зашло в тупик, хоть и президент страны Владимир Зеленский не согласился с этим. Во многом провал планов Киева связан с оборонным сооружением на левобережье Днепра — «линией Суровикина», названной в честь ее идеолога, генерала армии Сергея Суровикина. URA.RU разобралось, в чем особенности этой линии обороны и почему ее не могут прорвать.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал письмо от знакомого с ситуацией источника о том, как именно строилась «линия Суровикина», что она собой подразумевает и кто стоял у ее истоков. По словам автора, главной задумкой генерала Суровикина было построение такой системы обороны, которая бы смогла долго сдерживать натиск противника даже с самой современной техникой.

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Из чего состоит «линия Суровикина»

«„Линия Суровикина“ — это многокилометровая глубоко эшелонированная линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов, романтически называемых „зубьями дракона“. Это противотанковые рвы, это траншеи, опорные пункты, ключевые узлы обороны. А это многокилометровые минные поля, которые преодолеть, как мы видим сейчас, непосредственно противник не смог», — сказал URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе Александр Матюшин.

Как пишет Колясников, в систему огня входит артиллерия, реактивные установки, армейская и фронтовая авиация с системой полевых аэродромов. Также к ней относится система логистики: подвоза материальных средств, топлива, боеприпасов, эвакуации раненых, системы разведки, связи, целеуказания, пунктов управления всех уровней. Предусмотрены запасные, резервные и временные позиции. А также система позиций и огневых рубежей для армейской авиации, бронегрупп, противотанковых резервов, наблюдения, ПВО и ПРО по прикрытию важных военных объектов и войск.

Под данную систему оборудуют позиции первой и второй очереди, чтобы была возможность последующего совершенствования и поддержания армии в боеготовом состоянии. Все делается с учетом того, что если противник нащупал слабину, была возможность вытащить резервы и укрепить позиции там, где изначально это не планировалось.

Особенность всей выстроенной обороны заключается в том, что о всех ее возможностях и усовершенствованиях имеет информацию только главнокомандующий. И он должен спланировать боевые действия так, чтобы иметь возможность своевременно оказывать помощь и поддержку всем необходимым любому командиру на любом из направлений. При этом каждый ответственный за свой участок, выстраивая под единым замыслом старшего начальника свою полосу обороны, знает особенности вверенной ему территории. Войска распределяются так, что каждый солдат знает свой сектор и умеет на нем маневрировать. Подразумевалось, что курировать их всех на местах должен был сам командующий войсками на СВО.

Кто занимался строительством

На возведение сооружения ушло меньше года, дополняет старший лейтенант Народной милиции ДНР. «Строило „Линию Суровикина“ Министерство обороны Российской Федерации с привлечением всех сил. То есть солдаты сами выкапывали окопы, реквизировалась техника для выкапывания противотанковых рвов и траншей. На частных предприятиях заказывались „зубья дракона“. Все это везлось, устанавливалось непосредственно как раз в период с осени 2022 года по весну 2023 года», — отметил он. Также, продолжает источник Колясникова, помощь оказывали многие регионы России, в том числе и новые.

Что дала фронту «линия «Суровикина»

Наступление ВСУ пришлось свернуть из-за «линии Суровикина», отметил Матюшин. «Сейчас наша линия обороны так и не взломана, противник смог непосредственно взломать только предполье и уперся. На этом его наступление, как мы видим, практически выдохлось. И уже сейчас явно, что битву за Приазовье он проиграл на южно-донецком же направлении: в районе Времевского выступа противник так и не смог выйти на „линию Суровикина“, закончив свое наступление в нашем предполье», — заключил эксперт.