Зеленский объявил о планах наступления в 2023 и 2024 году

"У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление, - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, которая транслировалась в Youtube.