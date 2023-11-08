Зеленский объявил о планах наступления в 2023 и 2024 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит наступление в 2023 и 2024 году несмотря на то, что сейчас украинское контрнаступление переживает трудности.
"У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление, - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, которая транслировалась в Youtube.
По словам Зеленского "сейчас есть определенные трудности", хотя "некоторые люди" рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. При этом он заявил, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.
"Мы попробуем показать результат в этом году, - сказал Зеленский. - На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями".