Солдат ВСУ накрыли «умными бомбами»: новости СВО на вечер 8 ноября

Вооруженные силы России применили умные бомбы ФАБ-500 в районе населенного пункта Авдеевка, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, авиабомбы использовались в ходе ударов по украинским позициям, расположенным в пределах города. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

Российские войска также начали применять в зоне спецоперации управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Конструкторы модернизировали артиллерийский боеприпас, улучшив его характеристики.

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Главные новости о том, что произошло в зоне спецоперации утром 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Замаскированные позиции ВСУ не уберегли солдат от российских FPV-дронов

Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск нанесли удар дронами-камикадзе по двум позициям Вооруженных сил Украины, заявил оператор FPV-беспилотников. Один БПЛА взорвался рядом с орудием, которое ВСУ накрыли маскировочной сетью, второй влетел в замаскированный блиндаж. В Сети появились кадры удара военнослужащих ВС РФ по пунктам дислокации противника.

Министерство обороны России показало видео из школы операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение проходит на базе добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, отметили в ведомстве.

Военное ведомство также опубликовало видео уничтожения бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Техника западного производства была поражена управляемой ракетой из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко

В Луганске погиб депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко, сообщил его коллега Юрий Юров. Информацию о гибели политика подтвердил его сын. Он сообщил в интервью Луганскому информационному центру, что в автомобиле сработало взрывное устройство.

Юров отметил, что это был не первый случай покушения на жизнь коллеги. По его словам, 21 февраля прошлого года возле здания представительства ЛНР в СЦКК также была взорвана машина Филипоненко. Тогда депутат чудом уцелел, пострадал его водитель.

Позднее в Сети появились первые снимки с места взрыва. Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на Филипоненко. В ведомстве отметили, что оно было совершено при помощи «представителей движения сопротивления».

В ДНР уничтожена группа украинских диверсантов

Подразделения Вооруженных сил России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на территории Донецкой Народной Республики, заявил советник главы региона Ян Гагин. По его словам, российские разведчики обнаружили диверсантов 7 ноября. В ходе боев погибли около 10 бойцов украинской ДРГ, число раненых неизвестно.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ российского юга. По его словам, над Геническим муниципальным округом системы ПВО сбили три украинские ракеты, обломки упали на землю. Сальдо отметил, что, по первоначальным данным, осколки снарядов рухнули вне населенных пунктов. Зенитчики находятся в полной боевой готовности, добавил он.

Военэксперт заявил о готовности ВС России к наступлению зимой

Российская армия полностью готова к наступательным действиям грядущей зимой, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Вооруженные силы РФ, возможно, завершили подготовку горюче-смазочных материалов, необходимых для безотказной работы артиллерийских орудий. Он считает, что с этой проблемой могут столкнуться солдаты ВСУ, использующие западные образцы вооружений.

Парламент Украины продлил военное положение и мобилизацию

Депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на Украине. Чрезвычайные меры будут действовать до 14 февраля 2024 года. Военное положение и мобилизация на Украине продлеваются девятый раз подряд.

Депутат парламента Чехии Радован Вих заявил, что Украина никогда не сможет одержать верх над Россией, грядет переломный момент. По его словам, Киев теряет своих солдат и деньги, силы ВСУ уже на исходе. Вместе с тем депутат заявил об ослабевающей поддержке Украины со стороны Запада, что играет России на руку.

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