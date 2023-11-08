Создатель ополчения и мэр Луганска: что известно о погибшем Михаиле Филипоненко

Депутат и бывший глава управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб возле своего дома в Луганске, взрывное устройство было заложено в его машину, сообщил сын депутата Иван.

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«Взрывное устройство сработало в автомобиле, в результате чего депутат Народного совета получил ранения, несовместимые с жизнью», – написал Иван Филипоненко.

Предыдущее покушение на политика случилось 21 февраля у здания правительства ЛНР.

Филипоненко недолго занимал должность и. о. начальника Народной милиции ЛНР в 2017 году, затем стал начальником управления. За плечами у полковника Филипоненко к тому времени была служба в качестве начальника штаба 2-й бригады 2 гокорпуса этой структуры. Более того, его называют одним из создателей ополчения на Луганщине.

В украинскую политику Филипоненко пришел через Партию регионов. Бывший оптовый продавец круп и прочей бакалеи стал сначала депутатом Ленинского районного совета Луганской области, возглавлял городскую ячейку Партии регионов и даже баллотировался в мэры Луганска. Был соорганизатором фестиваля «Луганщина – свитанок Украины» в течение трех лет.

Кроме того, Филипоненко называют родственником угольного магната Луганска Александра Ефремова.

Примечательно, что 35-летний сын милицейского начальника Иван тоже служит в ополчении. Его называют «офицером пресс-службы милиции ЛНР», ранее был заместителем командира и инструктором взвода клуба «Доброволец».