Танкисты похвалили "летающий танк" Т-80БВМ

Танкисты Западного военного округа рассказали о работе танков Т-80БВМ в зоне специальной военной операции. Они назвали их "летающими".

Командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Пятый" отметил, что машины прекрасно зарекомендовали себя в зоне СВО, пишет РИА Новости. Танк, по его мнению, заслуженно называется снайперским. Позволяет на дальности 5 километров, говоря простым языком, "послать снаряд в форточку".

Боец с позывным "Кэп" уточнил, что Т-80БВМ считается "летающим танком" за счет своего двигателя, его мощность - более одной л.с. На машине установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер. Как говорит "Кэп", остается только найти противника и выстрелить. Никто не убежит.