МО РФ сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-27 и МиГ-29
Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки двух украинских самолетов - МиГ-29 и Су-27.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой народной республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские силы ПВО сбили два снаряда, выпущенных противником с помощью американских РСЗО HIMARS. Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении 33 украинских беспилотников за сутки.
Также наши бойцы за сутки отразили семь атак на Донецком направлении. Суточные безвозвратные и санитарные потери украинской стороны составили до 245 человек.