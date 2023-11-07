Российский артиллерист рассказал о новой методике работы в зоне СВО

Российские артиллеристы за год втрое сократили время пребывания на огневых позициях в Донбассе, они остаются на огневых точках несколько минут, сообщил боец группировки «Восток», огнеметчик-заряжающий ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Белый.

Боец рассказал, что была усовершенствована методика работы, все происходит очень быстро: точки для огневых позиций выбираются не только с учетом тактически выгодного местоположения, но и с учетом возможности быстрого отвода орудия и личного состава, передает ТАСС.

По его словам, расчеты «Солнцепека» из соображений безопасности работают преимущественно ночью, поскольку являются одной из приоритетных для ВСУ целей.