Украинский омбудсмен подал заявление в полицию на Фарион из-за слов про ВСУ
Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец подал заявление в правоохранительные органы из-за оскорблений бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион в адрес украинских военных, которые говорят на русском языке. Российская газета
Лубинец считает, что заявления Фарион с «негативными высказываниями и обвинениями в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств» имеют признаки дискриминации. В связи с этим он обратился в правоохранительные органы. Lenta.ru
Ранее бывший народный депутат Украины Ирина Фарион заявила, что бойцы нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) должны говорить только на украинском. Если они говорят на русском, то это «сброд», подчеркнула она. Ura.Ru