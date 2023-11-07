Украинский омбудсмен подал заявление в полицию на Фарион из-за слов про ВСУ

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец подал заявление в правоохранительные органы из-за оскорблений бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион в адрес украинских военных, которые говорят на русском языке. Российская газета

Лубинец считает, что заявления Фарион с «негативными высказываниями и обвинениями в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств» имеют признаки дискриминации. В связи с этим он обратился в правоохранительные органы. Lenta.ru