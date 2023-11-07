WP: США и Украина обвиняют друг друга в провале контрнаступления

Американская и украинская стороны закулисно обвиняют друг друга в провальной попытке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом этого года. Об этом в своей публикации написал обозреватель Washington Post Макс Бут .

По его словам, стороны ждали крупного прорыва в результате контрнаступления, однако провал обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом. По информации Бута, представители США «в частном порядке ворчат», что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО. Представители Украины же жалуются, что Запад не дал им достаточного количества вооружения, а многое из полученного находится в плохом состоянии.