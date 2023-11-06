Шиитские группировки ударили по четырем военным базам США
В Ираке боевики исламского сопротивления нанесли шесть ударов по четырем военным базам США. Об этом сообщает ливанское издание Al Manar.
«Боевики исламского сопротивления в Ираке нанесли шесть ударов по четырем базам американской оккупации. Три удара были направлены против базы Айн-аль-Асад на западе Ирака и оккупационной базы близ аэропорта Эрбиль на севере Ирака. Удары были нанесены по базам Телль-Бейдар на севере Сирии и Эт-Танф на юге Сирии», — пишет издание.
В атаке использовалось оружие, которое напрямую поразило цели.
Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке. По его словам, каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам. Вооруженные силы США несут потери, но они не разглашают их, сообщает RT.