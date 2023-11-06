Шиитские группировки ударили по четырем военным базам США

«Боевики исламского сопротивления в Ираке нанесли шесть ударов по четырем базам американской оккупации. Три удара были направлены против базы Айн-аль-Асад на западе Ирака и оккупационной базы близ аэропорта Эрбиль на севере Ирака. Удары были нанесены по базам Телль-Бейдар на севере Сирии и Эт-Танф на юге Сирии», — пишет издание.