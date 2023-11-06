Президент Украины Владимир Зеленский отдает украинским войскам приказы, которые они не могут выполнить. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

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"Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: "Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы", – отметил он.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, Украина медленно погибает. Как подчеркнул Джонсон, у ВСУ нет шансов поменять ситуацию.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной споров между украинским лидером Владимиром Зеленским и Залужным. Генерал считает, что армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.