МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 245 военных на донецком направлении

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 2 боевые бронированные машины", - отметили в военном ведомстве.