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МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 245 военных на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении до 245 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 245 военных на донецком направлении
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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 2 боевые бронированные машины", - отметили в военном ведомстве.