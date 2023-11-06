Мобилизация: последние новости на сегодня 6 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Участники СВО могут стать обладателями «восточноукраинского гектара»

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Участникам специальной военной операции могут начать выдавать «восточноукраинский гектар» в новых регионах России, сообщает news.ru со ссылкой на заявление председателя партии «Родина» Дмитрия Журавлева.

По словам депутата, он уже готовит соответствующий проект закона на рассмотрение Думы.

«Россия увеличилась более чем на 100 млн га, эту землю ведь после победы предстоит кому-то возделывать», - отметил народный избранник.

Журавлев предложил запустить новую программу по аналогии с выдачей россиянам «арктического» и «дальневосточного» гектаров.

Телемост военнослужащих ЦВО с родственниками из Республики Удмуртия состоялся в зоне проведения СВО

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими зенитно-ракетного дивизиона Центрального военного округа и их родными и близкими из Удмуртии, сообщает Министерство обороны России.

Встреча в онлайн формате прошла в виде домашней беседы. Военнослужащие рассказали про окружающий их быт, нынешние погодные условия, показали результат своей недавней работы в виде сбитых украинских беспилотников.

В условиях спецоперации телемосты позволяют бойцам чувствовать поддержку родных и близких и поднять боевой дух, а родственникам быть уверенными в скорейшем возвращении бойцов домой, отмечет военное ведомство.

Михаил Дегтярев передал технику бойцам СВО, отмеченным Путиным

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и врио командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев вручили поздравления личному составу и ветеранам 64-ой отдельной мотострелковой бригады, которой присвоено почетное наименование «гвардейская», сообщает prokhab.ru.

В рамках церемонии глава региона передал военным новую партию беспилотных летательных аппаратов, антидроновых ружей и обогревателей, которые будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.