Начальник штаба батальона 32-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Лысенко заявил, что силам НАТО нечего противопоставить российским военнослужащим с тактической точки зрения. Об этом он высказался в беседе с газетой The Times.

Лысенко подчеркнул, что ни одна из тактик, изученная ВСУ на базах НАТО, не стала эффективной против массированных российских сил. Поэтому он назвал стратегии альянса на Украине.

«Основной принцип, которому нас учили — вызвать артиллерию, минометы, самолеты, чтобы уничтожить противника. Надо увидеть врага раньше, чем он увидит тебя. Здесь [в зоне боевых действия] это невозможно», — отметил боец.