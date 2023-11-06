Минобороны РФ рассекретило документы к 80-летию освобождения Киева

Минобороны России к 80-летию освобождения украинской столицы от немецко-фашистских захватчиков открыло новый раздел «Киев спасли от мрака нацизма: помним — всегда, забыть — невозможно», сообщается на сайте оборонного ведомства. В разделе представлены рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО.

© Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Речь идет об оперативных картах, журналах боевых действий, политических донесениях и наградных материалах, которые говорят о героизме и высокой боевой выучке советских воинов.

Киевская операция прошла с 3 по 13 ноября 1943 года. В ней участвовали силы 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. По данным Минобороны, в тот момент численность советских подразделений составляла 671 тыс. солдат, а Германия имела в Киеве и его окрестностях около 500 тыс. гитлеровцев.

Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах Киева и продолжались всю ночь. А к утру 6 ноября один из крупнейших политических, экономических, научных и культурных центров СССР — город Киев — был освобожден от немецко-фашистского гнета, — отметили в оборонном ведомстве.

В разделе также приводятся подробные описания фашистских преступлений в захваченной столице Украины.