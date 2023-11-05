ВКС нанесли удар по складу беспилотников боевиков в Идлибе

ВКС России за прошедшие сутки нанесли авиационный удар по складу с беспилотниками боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Чифлик-Шогур провинции Идлиб по складу беспилотных летательных аппаратов боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал он.

Также, по словам контр-адмирала, за сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Джебла провинции Латакия, населению выданы продовольственные наборы общим весом 6,1 тонны.