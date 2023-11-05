Российский режиссер погиб в зоне СВО

Оборвалась жизнь российского режиссера и балетмейстера Александра Сапрунова - он героически погиб в ходе специальной военной операции.

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О смерти артиста-патриота сообщили сегодня в Рязанском музыкальном театре.

"Никаким словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова", - сказано в некрологе.

В Рязанском музыкальном театре как режиссер Александр поставил "Алые паруса" Дунаевского, "12 стульев", "Приключения Дюймовочки", оперы "Демон" и "Евгений Онегин", оперетты "Званый вечер с итальянцами", "Цыганский барон" и "Веселая вдова", занимался постановкой концертных программ к Дню Победы и Дню народного единства.

Как балетмейстер-постановщик Сапрунов работал над спектаклями "Средство Макропулоса", "Здравствуйте, я ваша тётя!", "Приключения кота в сапогах" и "Иван-Царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги", "Труффальдино из Бергамо", "Кармен".