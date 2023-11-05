В России провели испытательный пуск баллистической ракеты «Булава»

Подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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Пуск прошел в штатном режиме из подводного положения, а головные части ракеты достигли цели вовремя.

Отмечается, что пуск баллистической ракеты — завершающий элемент испытаний «Императора Александра III», после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав ВМФ.

27 октября Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк ракеты «Союз-2.1б» со спутниками. Назначение выводимой в космос полезной нагрузки не раскрывалось.