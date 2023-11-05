Минобороны РФ: силы ПВО сбили в Керчи 13 из 15 ракет ВСУ

В министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы обороны (ВСУ) нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи, передает РИА Новости.

По данным ведомства, российское средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 крылатых ракет. Как заявили в Минобороны, в результате попадания крылатой ракеты ВСУ получил повреждения корабль, находившийся на заводе. Накануне стало известно, силы ПВО сбили ракеты недалеко от завода им. Б. Е. Бутомы в Керчи.