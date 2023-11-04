$93.04-0.1499.01+0.01

"РВ": Подразделение ВСУ уничтожено в момент награждения личного состава

Удар по построению бойцов ВСУ уничтожил целое подразделение одной из бригад. Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Подразделение ВСУ уничтожено в момент награждения личного состава
© РИА Новости

"По одним данным удар нанесен ОТРК "Искандер-М", по другим - авиационной ракетой Х-59", - уточняется в публикации.

В случившемся, по сведениям "Русской Весны", виноват офицер, собравший солдат для "торжественного награждения личного состава".

Российская система ПВО перехватила воздушные цели над Мелитополем

Атака, как уточняется, была произведена в районе села Заречное Запорожской области.