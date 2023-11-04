Экс-разведчик рассказал, как Залужный погубил контрнаступление ВСУ

Раскрытием планов украинской армии главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный фактически подорвал контрнаступление своих войск. Такое мнение выразил бывший разведчик Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер.

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Он напомнил, что в декабре прошлого года Залужный дал интервью изданию The Economist. В нем он заявил, что украинские войска смогут пройти сквозь оборону российской армии. Этим Залужный совершил «кое-что гениальное», считает Риттер. Он публично сообщил всему миру, в том числе и России, о планах Вооруженных сил Украины.

Таким образом он рассказал о направлениях и территориях, которые должны были выбрать украинские бойцы, объяснил Риттер. Залужный поделился, когда и где будут атаки, какое количество солдат в них будет задействовано. Из-за этого хода Украина потеряла тысячи бойцов и поставленных западными партнерами единиц бронетехники, заключил Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

2 ноября Залужный заявил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. По его словам, украинские солдаты никак не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), в связи с чем главком призвал не надеяться на «глубокий и красивый прорыв».