В Госдуме поддержали идею создания кибервойск в Росгвардии

Идея создания кибервойск в структуре Росгвардии заслуживает поддержки, заявил NEWS.ru глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн . По его словам, Росгвардия активно занимается развитием цифровых технологий и с такой задачей справится.

Согласно рейтингу цифровой трансформации ведомств и регионов, который по итогам первого полугодия 2023 года составило Министерство цифрового развития РФ, Росгвардия вышла на первое место. В этом направлении данная структура серьезно развивается. Если президент поставит задачу по формированию кибервойск в составе Росгвардии, то она с ней справится, — убежден депутат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Горелов предложил сформировать в структуре Росгвардии «полноценное подразделение кибервойск». На его взгляд, оно необходимо в условиях современного «информационного противоборства».

Специалистов в области кибербезопасности необходимо набирать еще со школьного возраста, так как в этот период подростки особенно активны и быстро обучаются, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он также призвал уделять должное внимание укреплению кибервойск. По его словам, элементы такой структуры уже имеются в российских спецслужбах, но крайне важно усилить цифровое направление в силовых органах.