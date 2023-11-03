Появилось видео срыва украинского наступления Героем России

Министерство обороны РФ опубликовало в Telegram видео, на котором расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) срывает наступление Вооруженных сил Украины на одном из участков фронта. Расчетом командовал Герой России сержант Юрий Щербаков.

По его словам, он получил сообщение о начале наступления на соседние позиции. В результате его расчет оценил боевую ситуацию и уничтожил боевую технику противника.

«Мы только пришли на это направление, еще не все знал, где, откуда появляется противник, и только еще изучал все высоты, направления, откуда может зайти и где появится», — рассказал Щербаков.

Минобороны сообщило, что расчет Щербакова уничтожил девять танков, четыре бронетранспортера, 12 боевых машин пехоты, четыре грузовых автомобилей с боеприпасами, два взводных опорных пунктов и более 100 украинских боевиков. А на опубликованных кадрах видно уничтожение как минимум 10 единиц вражеской техники.