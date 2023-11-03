Шойгу наградил военнослужащих, уничтоживших 32 танка ВСУ

Российский министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трём Героям России, совместными усилиями которых были уничтожены 32 украинских танка в ходе специальной военной операции. RT на русском

«Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами», — сказал российский министр. Говорит Москва