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Шойгу вручил Звезды Героев трем военным, уничтожившим 32 танка ВСУ

Российский министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трём Героям России, совместными усилиями которых были уничтожены 32 украинских танка в ходе специальной военной операции. RT на русском

«Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами», — сказал российский министр. Говорит Москва

Награды получили командир мотострелкового полка Иван Клещерев, командир мотострелковой бригады Роман Федоров и сержант Юрий Щербаков. Российская газета

Шойгу наградил военнослужащих, уничтоживших 32 танка ВСУ
© РИА Новости