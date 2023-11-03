$93.17-0.1199.00+0.56

Умер экс-начальник управления Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак

Бывший начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ России капитана I ранга Игоря Курдина.

Умер экс-начальник управления Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак
© Российская Газета

Причина смерти не уточняется.

Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации занимается подготовкой специалистов в области глубоководной деятельности.

Валерий Исак руководил ГУГИ в 2000-2005 годах.