Украинский полковник заявил, что «надежда Украины висит на волоске»

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус рассказал в своей новой колонке, что «надежда Украины висит на волоске», пока в США спорят о предоставлении Киеву нового пакета помощи. По его словам, представитель Генштаба ВСУ, полковник Геннадий Коваленко сообщил американской делегации, что Украина не сможет продолжать боевые действия без американской поддержки.

Игнатиус отметил, что в последние недели партнеры Украины сконцентрировали свое внимание на войне Израиля и палестинского движения ХАМАС. Кроме того, проблемой для финансирования ВСУ остаются политические споры в руководстве США.

«Если вы [США — прим.ред.] перестанете нас поддерживать, об Украине можно будет забыть. Все настолько просто», — процитировал журналист полковника Коваленко.

Игнатиус посоветовал республиканцам из Палаты представителей, ставящим под сомнение помощь Украине, встретиться с украинскими военными с ампутированными конечностями, которых в одной из больниц Львова учат пользоваться протезами «для возможного возвращения на поле боя».

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила финансовую помощь Израилю на 14,5 миллиарда долларов без выделения денег Украине. За этот законопроект проголосовали 226 членов Республиканской партии, обладающей большинством в Палата представителей. Против законопроекта выступили 196 человек — в основном, демократы.