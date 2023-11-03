Генерал Келли считает, что ВВС России тренируются на США как на тренажере

Генерал ВВС США Марк Келли выразил мнение о том, что российские и китайские пилоты проводят "столкновения" с американскими самолетами в различных напряженных регионах в целях тренировки.

Эта информация была приведена изданием Business Insider. По данным издания, за последний год было зафиксировано несколько "опасных" ситуаций, включая случай в марте, когда российский истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, который после этого упал в Черное море. Американские военные также считают опасными маневры российских пилотов в Сирии и перехваты американских самолетов китайскими.

Генерал Келли заявил, что одной из причин таких столкновений является желание России и Китая потренироваться против лучших в мире, осознавая свою конкурентоспособность в этой области. Ранее Минобороны России неоднократно указывало на нарушения соглашений со стороны ВВС США в Сирии.